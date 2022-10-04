Захотевшего снять порно некрофила задержали с трупом в багажнике В Подмосковье захотевшего снять порно некрофила задержали с трупом в багажнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Орехово-Зуеве недалеко от местного кладбища полицейские задержали 29-летнего мужчину с телом женщины в багажнике авто, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова. По ее словам, задержанный признался, что собирался надругаться над трупом за деньги.

В ходе осмотра машины полицейскими в багажнике было обнаружено тело женщины. Гражданин пояснил, что извлёк тело умершей из могилы с целью надругательства и получения материальной выгоды, — заявила Петрова.

Как передает РИА Новости, мужчина планировал снимать порно с участием трупа за денежное вознаграждение, предложенное ему пользователями даркнета. В багажнике у него также нашли куклу и лопату. За одно видео, по данным Telegram-канала «112» предлагалось 10 тысяч рублей. По словам подозреваемого, до задержания он успел надругаться над телом женщины. Известно также, что мужчина работает дезинфектором. Полиция завела уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве были уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мертвых людей в морге. На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведенной управлением собственной безопасности, лишились работы.

Формулировка при увольнении стандартная: совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы.