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Несколько полицейских в Москве уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведённой управлением собственной безопасности, лишились работы.

Формулировка при увольнении стандартная — совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

По имеющейся информации, фотосъёмка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы.

Кроме того, за «упущения в кадровой работе» к дисциплинарной ответственности привлечены несколько должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу.

Начальник УВД предупреждён о неполном служебном соответствии, а трое нижестоящих руководителей будут уволены из органов внутренних дел «в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям».

Ранее, как писал NEWS.ru, «Радио Свобода» уволило журналистку Нину Давлетзянову после того, как коллега обвинил девушку в сексуальных домогательствах. По некоторым данным, коллега посчитал харрасментом то, что она однажды проводила его до метро после работы.