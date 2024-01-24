В Подмосковье родился «крайне редкий» ребенок-богатырь Врач Горячкин: в Подмосковье родился ребенок-богатырь весом 5080 грамм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье женщина родила «крайне редкого» ребенка, рассказал NEWS.ru акушер-гинеколог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Анатолий Горячкин. По его словам, на свет появился «богатырь» весом 5080 грамм и ростом 60 сантиметров.

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила 26-летняя женщина с доношенной беременностью для родоразрешения. <...> Вес мальчика превысил пять килограммов. Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5080 г и ростом 60 см, — уточнил собеседник.

Он добавил, что роды проходили естественным путем, поскольку показатели и пациентки, и плода были в норме. На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под наблюдением врачей, резюмировал Горячкин.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Шарапова предупредила, что проводить роды в домашних условиях опасно: существует риск столкнуться с интенсивным кровотечением и затруднениями при продвижении плода по родовому каналу. Специалист подчеркнула, что в обеих ситуациях потребуется помощь квалифицированных врачей. Чтобы обезопасить себя и ребенка, лучше отправиться в родильный дом, где, в том числе есть взрослые и детские реанимационные койки, посоветовала гинеколог.