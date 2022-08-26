В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жители ближнего зарубежья устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном городе Пушкино, сообщает Readovka. По информации Telegram-канала, инцидент произошел недалеко от ЖК «Новое Пушкино». Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев следы крови и пустые гильзы на брусчатке. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардия.

В Подмосковном Пушкине рядом с ЖК «Новое Пушкино» мигранты устроили массовую потасовку — в руках у них было огнестрельное оружие. Очевидцы сообщают, что после побоища на брусчатке остались следы крови, — сказано в сообщении.

На текущий момент сотрудникам правоохранительных органов удалось найти лишь одного участника потасовки. Mash уточняет, что он был в крови и босиком. Причина конфликта устанавливается. О пострадавших информации нет.

Ранее в пресс-службе МВД России по Москве в разговоре с NEWS.ru сообщили, что в столице на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт возник между сотрудниками частной охранной организации и общества с ограниченной ответственностью, у которых рядом находился склад. Во время массовой драки один из участников открыл стрельбу. Один человек был отправлен в больницу.