В Подмосковье поножовщина закончилась попыткой сжечь труп В Подмосковье женщина пыталась сжечь тело сожителя, убитого бывшим мужем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семейная ссора в деревне Марьино подмосковного городского округа Солнечногорск завершилась убийством с попыткой сжечь труп, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Московской области. Как уточняет издание, местная жительница пригласила в дом экс-супруга, чтобы тот защитил ее от пьянства и угроз нынешнего кавалера. В результате поножовщины сожитель от полученных ран скончался на месте, и женщина попыталась избавиться от тела.

Соседи рассказали изданию, что женщина после развода стала жить с новым мужчиной, но он оказался пьющим дебоширом. Его несколько раз забирали в полицию, но долго там не держали. Тогда она позвала на помощь своего бывшего мужа. В ходе распития алкоголя мужчины подрались и нанесли друг другу ножевые ранения. Один из них скончался на месте, а другого увезла скорая, которую вызвала сожительница убитого.

По информации следователей, женщина попыталась сжечь тело, а также обратилась к рабочим с соседнего участка с просьбой выкопать яму. Те отказались и вызвали полицейских, которые обнаружили труп с ножевыми ранениями и признаками воздействия огня.

Заведено уголовное дело об убийстве, назначена серия экспертиз, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Норильске было передано в суд дело местной жительницы, 20 лет скрывавшей убийство падчерицы. В августе 2003 года девятилетняя девочка уронила кофту мачехи в таз с хлоркой, из-за чего женщина ударила ребенка. Та упала, ударившись головой об пол, и скончалась на месте. Ее тело мачеха со знакомым закопали в тундре.