Жительница Норильска 20 лет скрывала убийство падчерицы В Норильске женщину будут судить за убийство падчерицы 20-летней давности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Норильске местная жительница 20 лет скрывала убийство падчерицы. Уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» было передано в суд, сообщает KP.RU со ссылкой на прокуратуру Красноярского края. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточняет издание, трагедия произошла в августе 2003 года. На тот момент 42-летняя женщина находилась дома с девятилетней падчерицей. Ребенок уронил кофту мачехи в таз с хлоркой, из-за чего женщина ударила девочку. Падчерица упала, ударившись головой об пол. От полученной травмы девочка скончалась. Знакомый подозреваемой помог ей спрятать тело. Труп поместили в сумку и отвезли в тундру, где и закопали.

Женщина рассказала мужу, отцу погибшей, что ребенка якобы украли цыгане. Следователи заподозрили, что эта история придумана, но никаких доказательств о причастности мачехи к произошедшему не было. Только спустя 20 лет с помощью полиграфа удалось установить, что произошло с ребенком. Подозреваемая призналась в содеянном и показала место, где закопала труп.

В Екатеринбурге ранее следователи обнаружили тело шестилетнего мальчика, об исчезновении которого стало известно 26 июня. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад. Мальчик жил в приемной семье. По обвинению в убийстве арестовали его опекуна Валерию Наумову.