В Подмосковье поликлиники начали работать в плановом режиме
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
18:26, 21 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 21 февраля жители Подмосковья вновь смогут самостоятельно записаться на приём к врачам-специалистам и терапевту, рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк. Помимо этого, в регионе возобновились профилактические осмотры и диспансеризация населения, пишет «360».
С сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров, — подчеркнул Сапанюк.
Он также попросил глав городских округов проинформировать местное население о возврате поликлиник к плановому режиму работы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Он заявил, что уровень заболеваемости в Подмосковье стабилизировался.