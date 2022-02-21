В Подмосковье поликлиники начали работать в плановом режиме

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Комитет по конкурентной политике Московской области открыл тендер, чтобы выбрать подрядчика для строительства поликлиники Лобненской центральной городской больницы в Подмосковье, сообщают «Вести Подмосковья». Стоимость оценили в 1,08 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок. В медучреждении предусмотрены посещения до 600 человек в смену.

Комитет по конкурентной политике Московской области открыл тендер, чтобы выбрать подрядчика для строительства поликлиники Лобненской центральной городской больницы в Подмосковье, сообщают «Вести Подмосковья». Стоимость оценили в 1,08 млрд рублей, свидетельствуют...