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В Подмосковье поликлиники начали работать в плановом режиме

18:26, 21 февраля 2022
В Подмосковье поликлиники начали работать в плановом режиме Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 21 февраля жители Подмосковья вновь смогут самостоятельно записаться на приём к врачам-специалистам и терапевту, рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк. Помимо этого, в регионе возобновились профилактические осмотры и диспансеризация населения, пишет «360».

С сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров, — подчеркнул Сапанюк.

Он также попросил глав городских округов проинформировать местное население о возврате поликлиник к плановому режиму работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Он заявил, что уровень заболеваемости в Подмосковье стабилизировался.

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