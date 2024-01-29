В Подмосковье эвакуировали жителей дома с трещиной Около 120 жителей эвакуировали из дома в Подмосковье, где пошла трещина по фасаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Пересвете Сергиево-Посадского округа Московской области были эвакуированы рорядка 120 жителей, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале. По его словам, людям предложили временное размещение в ДК «Космос», горячие напитки и еду.

В Пересвете в доме по ул. Октябрьской, 7, пошла трещина по фасаду. <...> Из-за угрозы обрушения эвакуировано 120 жителей, им предложено временное размещение в ДК «Космос», горячие напитки и перекус, - написал он.

На месте работает МЧС и полиция. Обследование здания будет проводится завтра, сообщил Акулов.

Причиной возникновения трещины, по информации управляющей компании, стали самовольные перепланировки собственниками квартир, отметил Акулов. По информации УК ЖКЦ, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения. Отмечается, что техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения, но услышаны не были.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дому развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 95 жильцов, включая 15 детей. Дом отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.