В Ростове из рушащейся пятиэтажки эвакуировали жильцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где рушится стена первого подъезда, эвакуировали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Всего из здания вывели 80 человек.

Ростов-на-Дону, ул. Нариманова 72/3, в 20:00 (мск) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного, трехподъездного жилого дома. Проведена эвакуация 80 человек, — сообщили в МЧС.

Дом отключен от газоснабжения и признан аварийным, уточняет 161.ru. RostovGazeta писала со ссылкой на жалобы местных СНТ, что в регионе растет уровень грунтовых вод. Особенно это ощущают жители частного сектора.

Вечером 16 ноября два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на улице Привокзальной в Астрахани. Жертвой обрушения стала женщина 1939 года рождения, сообщал губернатор Бабушкин. Согласно данным МЧС, пожилая женщина в момент обрушения находилась на пятом этаже — она не успела эвакуироваться и погибла сразу. Из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Предварительная причина обрушения части дома в Астрахани — подмыв фундамента сточными водами.