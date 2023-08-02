В Петербурге суд рассмотрел дело о шпаргалке на ГИА В Петербурге мировой суд приговорил школьницу к устному замечанию за шпаргалку на ГИА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученица одной из школ Петроградского района в Петербурге предстала перед судом за то, что 26 мая была поймана со шпаргалкой во время ГИА по литературе, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Ученице инкриминировали статью об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации. Выпускница пришла на заседание и признала вину. Суд ограничился устным замечанием и признал правонарушение малозначительным.

26.05.2023 в средней общеобразовательной школе №51 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, при проведении ГИА во время ЕГЭ по предмету «Литература» [ученица] в нарушение требований пункта 65 Порядка имела при себе письменные заметки, — указано в документах дела.

При вынесении решения суд учел, что ранее школьница не привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, а сами действия не причинили вреда жизни и здоровью людей.

В 2022 году в Карачаево-Черкесии чиновница из Минобразования заставляла школьников снимать одежду перед сдачей ОГЭ. Она заставляла выпускниц поднимать юбки, снимать бюстгальтеры, а выпускников — расстегивать рубашки. Родители пострадавших школьников обратились в мэрию и прокуратуру.