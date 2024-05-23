В Петергофе мужчина размозжил об асфальт голову собаки своей экс-подруги

В Петергофе мужчина схватил собаку своей бывшей возлюбленной за поводок и со всей силы ударил об асфальт, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Чихуахуа скончался на месте. Также мужчина старшего брата своей бывшей партнерши тупой стороной топора по спине.

Сейчас дебошир задержан. Известно, что в прошлом году он вышел из колонии и съехался с Анастасией. В скором времени после совместной жизни он сломал ей нос. Девушка ушла от абьюзера, но тот продолжил ее преследовать. Мужчина угрожал сжечь ее квартиру, присылал гневные SMS, в которых обвинял девушку в меркантильности и изменах.

Преследовал меня с сентября 2023 года, присылал сообщения с угрозами, выбивал стекла на балконе. Вырывал ручки дверные и почтовые ящики. 18 мая он изуродовал дверь, напал на мою маму, пытался зарубить брата топором, убил собаку. И все это на глазах ребенка моего, ему шесть лет, — рассказала девушка журналистам.

Ранее сообщалось, что в Москве ресторатор Эдуард Забузов преследует экс-супругу Юлию и угрожает ей убийством. 37-летняя женщина рассказала, что это продолжается последние три года. Первая жена бизнесмена погибла много лет назад при загадочных обстоятельствах вскоре после развода с ним.