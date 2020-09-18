В Петербурге закрыли фитнесс-клуб, где дети отравились хлором

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.

К сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в лёгкой форме, — написал в Instagram Радаев. Глава региона сообщил,...