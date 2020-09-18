В Петербурге закрыли фитнесс-клуб, где дети отравились хлором

Работа клуба «Fitness House» в Санкт-Петербурге на улице Ярослава Гашека временно приостановлена. Причина — произошедший накануне инцидент с отравлением группы детей парами хлора в бассейне учреждения. Предписание вынесло управление Роспотребнадзора.
В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении ИП Фурсов А. В. составлен протокол о временном запрете деятельности с 19 сентября, — сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве уточнили «Интерфаксу», что запрет деятельности касается только клуба, в котором произошло отравление. Остальные клубы сети продолжат работу.
Накануне сообщалось, что отравление получили восемь детей. Трое — средней степени тяжести. Остальные — лёгкой, писал NEWS.ru. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.
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