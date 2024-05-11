В Петербурге задержали мужчину за осквернение флага России МВД РФ: полиция Петербурга задержала мужчину, осквернившего государственный флаг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который осквернил государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемый оказался 45-летним местным жителем.

Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — написала представитель ведомства в Telegram-канале.

Ирина Волк уточнила, что 4 мая в полицию Приморского района поступила информация об осквернении флага. Полотно находилось на доме 48 по проспекту Королева.

Стражи порядка в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника. Нарушителем оказался 45-летний местный житель. Вандала задержали у подъезда своего дома. Правоохранители доставили мужчину в полицию для проведения необходимых процессуальных действий.

В Хельсинки в День Победы вандалы залили красной краской могилу красноармейцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Местные жители, включая граждан РФ, пришли почтить память павших солдат, но увидели поврежденный монумент.