Вандалы осквернили могилу красноармейцев времен ВОВ в День Победы В Хельсинки в День Победы вандалы облили краской могилу красноармейцев

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Хельсинки в День Победы вандалы-провокаторы облили красной краской могилу красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Readovka». Местные жители, среди которых были россияне, пришли к могиле 34 красноармейцев, чтобы почтить их память, но увидели испорченный памятник.

Неравнодушные граждане вскоре после случившегося привели могилу в порядок и возложили свежие цветы. Пока неизвестна личность хулиганов. Другие детали инцидента не приводятся.

Ранее неизвестные осквернили братскую могилу участников группы Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Вандалы сорвали портрет туриста и учителя физкультуры Семена Золотарева, а также обезобразили его лицо на фотографии.

Также сообщалось, что в Стерлитамаке двое несовершеннолетних справили малую нужду на Вечный огонь. Осквернение памятника попало в поле зрения камеры наблюдения. Помочившись на мемориал, школьники скрылись на велосипедах.

До этого подростки сожгли цветы у Вечного огня в станице Васюринской в Краснодарском крае. Прокуратура организовала проверку по факту осквернения памятника ВОВ.