В Петербурге задержали карманников с «крепкими мужскими объятиями» В Петербурге задержали группу воров, помогавших клиентам клубов ловить такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала группу воров-карманников, которые специализировались на подвыпивших клиентах баров. Отмечается, что группа молодых людей «помогала» потерпевшим поймать такси, а в процессе поездки жертвы в ходе «дружеских объятий» лишались кошелька. Все четверо злоумышленников, включая «таксиста», задержаны, сообщается в Telegram-канале петербургской полиции.

Новые знакомые в ходе непринужденного диалога «по-братски» уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодной ценой поездки. По пути следования новоиспеченные приятели не жалели крепких мужских объятий. Итогом таких «душевных» поездок становилась пропажа денег или телефона, — говорится в сообщении.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала банду профессиональных карманников. Основной фигурой группировки оказался водитель, который использовал свой автомобиль Renault для поимки жертв у ночных клубов и их транспортировки до дома.

Полиции удалось выследить водителя благодаря свидетелю, который стал жертвой кражи. У него украли айфон и 5 млн рублей с карты. Геолокация оплаты покупок по кредитным картам показала, что трансакции были совершены в разных частях города, что свидетельствовало о наличии сообщников. Полиция вычислила всю банду: 43-летнего водителя и двух его сообщников, которым 19 и 22 года. Глава банды имел судимости за вымогательство и кражу денег из банкомата. Он организовал группировку и выбирал новых жертв.