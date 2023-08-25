В Петербурге задержали иностранца, пристававшего к маленьким девочкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в домогательствах к маленьким девочкам, сообщает «Фонтанка». По данным портала, им оказался 22-летний гражданин Узбекистана, состоящий на миграционном учете. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о противоправных действиях мигранта.

В материале «Фонтанки» говорится, что задержанный в течение нескольких дней «выслеживал и приставал к маленьким девочкам» в районе жилого комплекса «Зеленый квартал» в Санкт-Петербурге. Один из таких эпизодов случился днем 23 августа. По данным журналистов, мужчина домогался до шестилетней девочки, этот случай лег в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Ранее сотрудники полиции в Москве задержали 69-летнего гражданина Китая по подозрению в педофилии. По версии следствия, мужчина приставал к девочкам в возрасте от 7 до 10 лет на детской площадке у дома по улице Академика Пилюгина. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.