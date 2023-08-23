Полиция Москвы задержала гражданина Китая по подозрению в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Москве задержали 69-летнего гражданина Китая по подозрению в педофилии, сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, мужчина приставал к девочкам в возрасте от 7 до 10 лет на детской площадке у дома по улице Академика Пилюгина. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Обращение поступило полицейским 21 августа от трех жительниц юго-запада российской столицы. Они утверждают, что гражданин Китая Хань Фусин приставал к их дочерям, брал их на руки, целовал в шею и трогал в интимных местах. После задержания подозреваемого выяснилось, что он живет у сына и не имеет регистрации.

Сам Фусин рассказал полицейским, что находится на оформлении в посольстве. Следственный комитет России уже возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении малолетних.

Ранее педагог-психолог из Москвы узнала о педофилии бывшего мужа, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки в своей квартире. На записанных видео мужчина совращает двух несовершеннолетних. Находку она передала полицейским. Возбуждены уголовные дела по двум статьям, в совокупности экс-супругу грозит более 20 лет колонии.