Петербуржец выставил на продажу кольцо за более чем 40 млрд рублей

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Житель Санкт-Петербурга решил продать Эрмитажу перстень за 42,525 миллиарда рублей, сообщает KP.RU. По утверждению владельца драгоценности, кольцо изготовил ученик Микеланджело Бенвенуто Челлини более 500 лет назад для польского канцлера.

Петербуржец отметил, что в украшении стоит рубин 7,5 карата самого редкого оттенка «голубиная кровь». На камне выгравирован герб польского города Замосць. Это кольцо досталось нынешнему владельцу от его бабушки-армянки. Каким образом перстень попал в Россию, он не знает.

Мужчина заявил, что ювелиры оценили стоимость украшения в $500 млн или 42,525 миллиарда рублей. Геммолог Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени Бенуа Анна Вакшина подчеркнула, что цена изделия «несколько» ниже — 96,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможенной службы задержали гражданина Нигерии в аэропорту Пулково по подозрению в контрабанде. Мужчина попытался провезти в Россию бриллиантовое украшение в форме лица Иисуса Христа, а также кольца и ожерелья. Нигериец прибыл в Санкт-Петербург из Стамбула. Он прошел по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако позднее его все же обыскали.