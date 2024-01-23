В Петербурге вскрыли машину военкора Сапонькова

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Неизвестные вскрыли автомобиль военного корреспондента Романа Сапонькова, об этом заявил сам журналист в своем Telegram-канале. По его словам, он обнаружил дверь машины открытой, когда переставлял ее на другое парковочное место. Отмечается, что злоумышленники забрали из автомобиля шеврон Telegram-канала «Два майора», оставив взамен шевроны подразделений Вооруженных сил Украины.

Сапоньков утверждает, что в его автомобиле были средства индивидуальной бронезащиты, а также инструменты для квадрокоптеров, однако неизвестные не стали выносить их из автомобиля. По мнению журналиста, таким образом они хотели оставить ему послание и запугать.

Мне ночью вскрыли машину и подкинули шевроны. Мощно, ребята. Они хотят меня таким образом запугать, что они рядом, они смотрят, — заявил военкор.

По данным издания «Фонтанка», Сапоньков уже обратился в полицию. Он попросил привлечь злоумышленников к ответственности. По факту произошедшего проводится проверка.

Военный корреспондент не в первый раз становится жертвой злоумышленников. Ранее неизвестные залили монтажной пеной двери в его квартиру. Целью неизвестных также стал военкор Дмитрий Стешин. Журналисты известны репортажами из зоны проведения специальной военной операции.