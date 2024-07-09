В Петербурге школьница-дзюдоистка сломала однокласснице позвонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девятилетняя ученица сломала однокласснице позвоночник после уроков, передает пресс-служба прокуратуры Северной столицы. Известно, что обидчица использовала против девочки прием дзюдо. Инцидент произошел в декабре, а теперь прокурор Калининского района требует от школы 300 тысяч рублей компенсации для пострадавшего ребенка.

18 декабря 2023 года малолетняя осталась на перемене в школе без присмотра. Одноклассница девочки схватила ее и бросила на пол приемом дзюдо. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей диагностирован компрессионный перелом позвонков, — рассказали в прокуратуре.

Пострадавшая была вынуждена прервать свои занятия по плаванию. Вместе с тем девочка стала менее общительной. Теперь ей категорически нельзя прыгать и падать.

Ранее в Орле задержали спортсмена-рукопашника, который в центре города избил школьника за то, что они столкнулись плечами. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и заверил, что впредь такого не повторится. При этом уточняется, что ранее он уже привлекался к ответственности за угон автомобиля.