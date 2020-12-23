В Петербурге рассказали, когда смягчат ограничительные меры по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/3c9d4900-4546-11eb-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге не позволяет смягчить ограничительные меры по коронавирусу. Об этом заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Если ситуация позволит <...>, такие решения (о смягчении. — NEWS.ru) будут приняты. На данный момент оценка ситуации ведётся каждый день <...>, пока решение не принято. Как только будет возможность, поверьте, оно будет принято мгновенно, — цитирует его РИА Новости.

Ситов добавил, что эпидемиологическая ситуация в городе достаточно тяжёлая. С ним согласна начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.

Она рассказала, что ежесуточный объём госпитализации пациентов с коронавирусом замедлился по сравнению с показателем прошлой недели. Кроме того, в городе есть фонд специализированных коек в помещениях, временно перепрофилированных под госпитали.

Ранее сообщалось, что коечный фонд под больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге практически исчерпан. К 20 декабря 10 504 койки оказались занятыми, свободными остались лишь 27. 7448 коек занимают пациенты со среднетяжёлыми случаями, на 2444 разместились заразившиеся с тяжёлыми случаями, ещё на 612 — с лёгкими.

Как писал NEWS.ru, на первом этапе вакцинации от коронавируса, которая начинается в Санкт-Петербурге, власти города рассчитывают на поступление 100 тысяч доз вакцины, рассказали в местной администрации.