В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса» Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге проходом брига «Россия»

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге прошел праздник для выпускников «Алые паруса». Кульминацией события стал проход брига «Россия» по Неве с алыми парусами.

«Алые паруса» проводили выпускников во взрослую жизнь. Яркий праздник для тысяч юных петербуржцев и старшеклассников из ДНР, — написал в своем Telegram-канале председатель парламента Петербурга Александр Бельский, поделившись видео с моментом прохождения брига по реке.

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Бельский пожелал выпускникам, чтобы этот корабль «нес их через жизнь с радостью и счастьем».

Перед тем, как бриг «Россия» начал свое шествие, на Дворцовой площади, расположенной в историческом сердце города, состоялся концерт. Согласно информации от пресс-службы администрации губернатора города, на «Алые паруса» в этом году были приглашены около 60 тысяч выпускников из Петербурга и примерно 10 тысяч выпускников из других регионов России.

В департаменте образования и науки Москвы ранее заявили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля.