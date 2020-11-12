В Петербурге приостановят проведение диспансеризации

https://static.news.ru/photo/5a80fc4e-24be-11eb-adb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга приняли решение приостановить с 14 ноября проведение профилактических осмотров населения и диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом.

С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения в медицинских организациях, — цитирует ТАСС постановление губернатора.

Плановую диспансеризацию в городе уже приостанавливали весной, но возобновили в июне. По данным вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, только 53% от запланированного числа горожан успели в этом году пройти обследования.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 74 485 случаев заражения коронавирусом, выздоровели от инфекции 45 032 человека, умерли — 4317. Уже несколько дней в городе выявляют по 1,5 тысячи заразившихся в сутки — это максимумы за всё время пандемии.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Они вступят в силу с 14 ноября и будут действовать два месяца. Соответствующий указ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. В Петербурге запрещается проводить мероприятия в помещении и на открытом воздухе численностью более 50 человек. Услуги бюджетных клубов, кружков, секций и студий с этого дня приостановят работу вне зависимости от того, какого возраста посещающие их лица. Количество посетителей в залах театров и кинотеатров не должно превышать 50% от числа зрительских мест. Кроме того, с 16 ноября все сотрудники старше 65 лет и те, кто имеют хронические заболевания, переводятся на удалённый режим работы. С 16 ноября жители города старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию.