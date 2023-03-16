В Петербурге подозреваемых в убийствах из 90-х отправили под домашний арест

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Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест до 13 мая Сергея Тащилина, Алексея Харитонова и Игоря Семенова, которым следствие инкриминирует причастность к убийствам, совершенным в 1990-е годы, пишет «Коммерсант». Отмечается, что, по версии следствия, фигуранты работали на криминальных авторитетов Петербурга, в том числе Константина Яковлева (Костя Могила) и предпринимателя Владимира Кулибабу.

В настоящее время все трое отправлены под домашний арест до 13 мая 2023 года. Также 14 марта в Петербурге был задержан Игорь Бусырев, которого следствие считает заказчиком убийств. Его сообщники Сергей Тащилин, Алексей Харитонов и Игорь Семенов, по материалам расследования, были исполнителями, — сказано в публикации.

По информации издания, арестованных подозревают в том числе в заказном убийстве предпринимателя Александра Осипова. Бизнесмен был убит 21 февраля 1996 года в офисе компании «Волчок» на Обводном канале, после того, как взорвалась бомба, прикрепленная к стационарному телефону.

Ранее сообщалось, что российского ученого-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина Российской академии наук Александра Цветкова подозревают в совершении трех убийств с особой жестокостью в 2000-е. Полиция задержала его в столичном аэропорту Домодедово несколько недель назад, когда мужчина с коллегами вернулся из очередной экспедиции.