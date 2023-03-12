Ученого заподозрили в убийствах с особой жестокостью 20-летней давности Российского гидролога Цветкова подозревают в трех убийствах 20-летней давности

Фото: ibiw.ru

Александр Цветков

Российского ученого-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук Александра Цветкова подозревают в совершении трех убийств с особой жестокостью в 2000-е, сообщает НТВ. Полиция задержала его в столичном аэропорту Домодедово несколько недель назад, когда мужчина с коллегами вернулся из очередной экспедиции.

На скамье подсудимых Цветков оказался вместе с Андреем Алешиным, с которым познакомился около 20 лет назад. Приятель гидролога был ранее четырежды судим. В СК утверждают, что Алешин дал против Цветкова показания: по его словам, в 2002 году мужчины вдвоем убили двух женщин и мужчину.

Глава отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Бондарев рассказал, что преступления были совершены в августе 2002 года в Новой Москве и Северо-Восточном административном округе столицы. По его словам, причинами убийств были не только бытовые и личные неприязненные отношения, но и корыстные побуждения.

На первом допросе Цветков написал явку с повинной и просил о досудебном соглашении, но позднее отказался от своих слов. В отношении ученого проводится проверка.

Коллеги гидролога считают, что мужчина не способен на убийство. Они указали на то, что в предположительные даты убийств Цветков находился в экспедициях. Однако полицейские считают это косвенными доказательствами непричастности ученого к преступлениям.

Ранее в подмосковном Королеве ослепший командир группы минирования зарезал знакомого хирурга. Между мужчинами завязался спор, кто из них убил больше людей.