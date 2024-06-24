Сбежавшего ребенка нашли в Петербурге за 35 км от детского лагеря Сбежавшего из детского лагеря мальчика нашли в Курортном районе Петербурга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с территории оздоровительного лагеря в поселке Смолячково в Санкт-Петербурге 13-летнего мальчика, сообщила пресс-служба ведомства. Подросток за восемь часов преодолел около 35 километров и оказался в Курортном районе города.

Мальчик пропал около 17:00 в пятницу, 21 июня. Беглеца обнаружили восемь часов спустя в поселке Белоостров (около 35 километров от лагеря).

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидели мальчика, схожего по приметам с разыскиваемым подростком. Он находился в позднее время на улице один и стоял около железнодорожной станции, — рассказали правоохранители.

Ребенок оказался воспитанником детдома. Его передали инспектору по делам несовершеннолетних, откуда его забрали представители детского дома.

Ранее в Асбесте Свердловской области погиб 17-летний молодой человек, который плохо умел плавать. Как рассказала мать юноши, молодой человек вместе с другом отдыхал на затопленном карьере. По словам женщины, молодые люди решили искупать собаку, один из них был у берега, а второй находился подальше от береговой линии.