В Петербурге хотят отправить на удалёнку детские кружки

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Власти Санкт-Петербурга планируют обсудить вопрос отправки школьников на дистанционное обучение в связи с ростом числа заражений коронавирусом. На аналогичный режим работы могут перейти и бюджетные учреждения дополнительного образования.

Источник в администрации города пояснил «Невским новостям», что в школах дети разделены по классам и это позволяет контролировать рост заболеваемости. Однако в «кружках» они смешиваются с учащимися других школ и разных возрастов. В результате нивелируются все усилия властей, направленные на борьбу с распространением инфекций в школах.

Санкт-Петербург занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19 в России. По данным на 3 октября, в городе выявлено 710 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели более 55 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 3,5 тысячи горожан.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация Петербурга запретила городским заведениям общепита работать по ночам. Ограничения для кафе и ресторанов вступят в силу 26 октября и будут действовать до 29 ноября.