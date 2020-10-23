В Петербурге хотят отправить на удалёнку детские кружки

Власти Санкт-Петербурга планируют обсудить вопрос отправки школьников на дистанционное обучение в связи с ростом числа заражений коронавирусом. На аналогичный режим работы могут перейти и бюджетные учреждения дополнительного образования.
Источник в администрации города
Санкт-Петербург занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19 в России. По данным на 3 октября, в городе выявлено 710 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели более 55 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 3,5 тысячи горожан.
Ранее NEWS.ru писал, что администрация Петербурга запретила городским заведениям общепита работать по ночам. Ограничения для кафе и ресторанов вступят в силу 26 октября и будут действовать до 29 ноября.