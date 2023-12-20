Спасатели эвакуировали 27 человек после обрушения дома в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России эвакуировали 27 человек после обрушения дома, расположенного на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления ведомства. Все они являются жильцами соседнего дома. 19 человек отправят в пункты временного размещения, остальные эвакуированные проведут какое-то время у родственников. Всем им оказывают психологическую помощь.

Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам, — рассказали в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время на месте обрушения работают специалисты, они разбирают завалы. В результате инцидента никто не пострадал, пострадавших нет.

Жилой дом на Гороховой улице обрушился в ночь с 19 на 20 декабря. Предполагается, что внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку из-за ремонтных работ. Сам флигель дома расселили еще в конце октября, однако аварийным его не признали. Решение о расселении было принято после того, как на стене здания появилась большая трещина.