В Петербурге девочка сломала позвоночник, упав с качелей в детсаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила перелом позвоночника в нескольких местах, упав с качелей в детском саду, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, родители обвиняют в произошедшем воспитателя, которая после ЧП спешно ушла в отпуск.

Как стало известно каналу, ребенок получил травму, когда воспитанники и сотрудницы детского сада № 69 находились на территории детсада № 1, летом он дежурный, туда приходят дети и воспитатели из других учреждений. Пострадавшая качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком, в какой-то момент тот резко встал, из-за чего девочка не удержалась и упала на землю.

По информации канала, сначала родители подумали, что у дочери обычный ушиб, и обратились к медикам лишь спустя два дня. Врачи диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника, девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьезная и длительная реабилитация, утверждают авторы канала. Мать травмированной девочки считает, что воспитатель не доглядела за ребенком.

Заведующая садиком № 69 в разговоре с каналом признала вину своей подчиненной, при этом отпустила ее в отпуск. Женщина подчеркнула, что недоумевает, почему мать малышки не обратилась в больницу и не сделала снимки в тот же день, хотя ей это рекомендовали. В свою очередь мама девочки заявила SHOT, что педагоги и местный педиатр, наоборот, отговаривали ее от профильной медицинской помощи и рентгена. СК России проводит проверку.

Ранее в Шелехове две девочки упали с качелей в городском парке в результате оборвавшейся цепи. Девочек заметили на скамейке рядом с оборвавшейся конструкцией, к ним подъехала скорая помощь. Прокуратура организовала проверку.