В Петербурге арестовали замдиректора ГУП «Водоканал» за незаконный конкурс В Петербурге арестовали замдиректора ГУП «Водоканал» за превышение полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова за превышение должностных полномочий, повлекших ущерб в размере более 120 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Под стражей он пробудет до 14 марта 2024 года.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Чернышова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Чернышов, зная о проведении конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений и прилегающих территорий объектов водоканала, решил обеспечить ООО «Кварта» победу в конкурсе и заключение с ним договора. Чернышов предоставил обществу конкурсную документацию, а также дал распоряжение незаконно отклонить заявку конкурента, предложившего более низкую цену выполнения работ. После этого был составлен протокол с последующим заключением договора стоимостью 528 миллионов 631 тысяча 395,61 рубля, что было на 125 миллионов 739 тысяч 513,89 рубля выше стоимости договора, предложенной конкурентом.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил экс-прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Бушмакину также был назначен штраф 450 тысяч рублей и установлен запрет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение следующих трех лет после освобождения. Осужденный также был лишен чина «старший советник юстиции».