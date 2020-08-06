В Петербурге 80% заражённых коронавирусом медиков оставили без выплат

https://static.news.ru/photo/2a26b182-d7e4-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Петербурга ищет выход из критической ситуации, связанной с невыплатой страховок заражённым медикам и семьям умерших.

Как сообщает «Фонтанка», из более 7000 сотрудников компенсации получили менее 1600. Отмечается, что оператору выплат — Санкт-Петербургскому региональному отделению фонда соцстраха переданы данные только о 2410 заболевших.

В результате анализа сведений о ходе реализации на территории Санкт-Петербурга указа президента от 6 мая № 313 был сделан вывод о низком уровне организации работы по расследованию случаев заражения новой коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным COVID-19, — цитирует издание вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Сообщается, что он поручил председателю комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию данной ситуации.

При этом отчёты о количестве заражённых медиков и проведённых расследованиях Лисовец должен отправлять в Смольный еженедельно. А пофамильные списки должны каждый день сверяться с Роспотребнадзором, центром профпатологии и региональным отделением фонда соцстраха.

Более того, отмечается, что до сих пор не расследованы все случаи смерти медиков во время пандемии. В «списке памяти» в настоящее время числятся более 60 петербургских сотрудников больниц и скорой помощи, предположительно скончавшихся от коронавируса. Расследование случаев заражения завершено только в отношении двоих.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, писал NEWS.ru.