В Петербурге 80% заражённых коронавирусом медиков оставили без выплат

Администрация Петербурга ищет выход из критической ситуации, связанной с невыплатой страховок заражённым медикам и семьям умерших.
Как
В результате анализа сведений о ходе реализации на территории Санкт-Петербурга указа президента от 6 мая № 313 был сделан вывод о низком уровне организации работы по расследованию случаев заражения новой коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным COVID-19, — цитирует издание вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
Сообщается, что он поручил председателю комитета здравоохранения Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию данной ситуации.
При этом отчёты о количестве заражённых медиков и проведённых расследованиях Лисовец должен отправлять в Смольный еженедельно. А пофамильные списки должны каждый день сверяться с Роспотребнадзором, центром профпатологии и региональным отделением фонда соцстраха.
Более того, отмечается, что до сих пор не расследованы все случаи смерти медиков во время пандемии. В «списке памяти» в настоящее время числятся более 60 петербургских сотрудников больниц и скорой помощи, предположительно скончавшихся от коронавируса. Расследование случаев заражения завершено только в отношении двоих.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен