В Петербурге 39-летнего медбрата задержали за домогательства к пациентке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 39-летнему медбрату предъявили обвинения в домогательствах к 19-летней пациентке, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Уголовное дело возбуждено по факту насильственных действий сексуального характера.

По предварительным данным, скорая помощь приехала по вызову на улицу Народная. Девушку решили госпитализировать. По дороге в больницу медицинский работник, воспользовавшись тем, что пациентка не могла сопротивляться, начал ее трогать.

Мужчину задержали. В ходе допроса он полностью признал вину. В настоящее время медбрат находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что медбрата одной из больниц подмосковного Наро-Фоминска будут судить за насильственные действия над детьми. По данным следствия, мужчина совершил два преступления — он осуществил сексуальное насилие над девочками четырёх и восьми лет.

Психолог Наталья Толстая рассказала, что харассмент крайне распространён в медицинской среде, главным образом из-за ночных дежурств. По ее словам, жертвами домогательств часто становятся медсёстры и молодые медики. Они слышат непристойные предложения от заведующих отделений и главных врачей.