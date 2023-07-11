В Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми МЧС: пропавшая в Пермском крае группа могла вовремя не вернуться из-за обмеления реки

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В Пермском крае во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Группа должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.

Скорее всего, они просто не могли завершить свой туристический маршрут из-за очень низкого уровня воды. И там было несколько мест для кемпинга, для остановки. Мы очень надеемся, что они просто не смогли дальше передвигаться из-за низкого уровня воды и остановились на какой-то из точек. Это предположение, так как воды действительно нет дальше по маршруту, — сообщили в МЧС.

В пресс-службе краевого Министерства территориальной безопасности рассказали «РБК Пермь», что группа не была зарегистрирована. О пропаже туристов сообщил водитель, который должен был встретить группу.

Ранее в Бурятии во время сплава по реке Снежной пропали пять туристов. Спасатели нашли живыми двух членов группы, которые услышали летящий вертолет и подали сигнал с помощью ракетницы. Поиски еще трех человек продолжаются.

До этого в Иркутской области двое туристов отправились кататься на байдарке и резиновой лодке по озеру Байкал и попали в шторм. Одного из них спасатели нашли дрейфующим в двух километрах от берега. Мужчина был жив, но промок и сильно замерз. Его передали медикам для оказания помощи. Второго туриста обнаружить не удалось.