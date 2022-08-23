Baza: в Перми задержали троих полицейских с 500 г мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми задержали троих сотрудников полиции Стерлитамака с полукилограммом наркотика мефедрона, сообщает Telegram-канал Baza. Один из них назвал себя жертвой недопонимания. По словам полицейского, он участвовал в операции по борьбе с наркоторговлей.

Как сообщает канал, все трое имеют звание лейтенанта. Их задержали ночью 21 августа, пакет с наркотиком был обнаружен в автомобиле сотрудников МВД. Предполагается, что они забрали его в лесу и намеревались продать.

Один из задержанных заявил, что коллеги попросили его принять участие в операции по борьбе с наркоторговлей: изъять закладку с неизвестным веществом, чтобы помочь пермской полиции. То, что операция проводилась без видеосъемки и оформления необходимых документов, подозреваемый объяснил поздним временем суток. Он заверил, что найденные наркотики собирались передать полиции Перми.

Следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего. Задержанным полицейским могут быть предъявлены обвинения по статье о торговле наркотиками.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Свердловской области крупную нарколабораторию. Силовики обнаружили и изъяли реактивы, оборудование и свыше 11 килограммов мефедрона. Предполагается, что к работе лаборатории могут быть причастны двое жителей Екатеринбурга.