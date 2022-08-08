В Перми прохожие подобрали и перекрасили собаку, чтобы хозяева ее не узнали

Фото: imago-images.de/Global Look press

В Перми прохожие подобрали и перекрасили пропавшего джек-рассела Анабель в «далматинца» с помощью краски для волос, чтобы хозяева ее не узнали, сообщил Telegram-канал Shot. На животном нарисовали крупные черные пятна и оставили жить у себя.

Хозяйка Анабель Татьяна потеряла собаку во время прогулки. Женщина расклеивала объявления и разыскивала животное вместе с волонтерами, однако попытки оказались тщетны. Однажды Татьяна заметила, как с собакой, похожей на ее, гуляет девочка, но сомневалась: пятна питомца были другими. Однако женщина все же решила подойти присмотреться и увидела уникальное клеймо любимца.

Папа девочки уверяет, что собаку не красил, а нашел ее сразу такой — «джек-рассел-далматинца». При разговоре с хозяйкой собаки он заявил, что обвинить в этом нельзя, поскольку ему неоткуда взять краску для волос, а «его жена не красится».

Ранее хозяйка пострадавшей от удара бутылкой чихуа-хуа София Гузова сообщила, что собака идет на поправку, и начала выбираться на прогулки. Она пояснила, что ее любимица находится в стационаре под круглосуточным наблюдением ветеринаров.