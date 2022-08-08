Хозяйка чихуахуа, которой ударили по голове рассказала о ее самочувствии Хозяйка пострадавшей чихуахуа София Гузова сообщила, что собака идет на поправку

Фото: Из личного архива хозяйки собаки

София Гузова — хозяйка пострадавшей от удара бутылкой по голове чихуахуа по кличке Мишель — рассказала NEWS.ru, что питомица чувствует себя лучше. По ее словам, собака круглосуточно находится в стационаре, врачи проводят все необходимые процедуры и готовят животное к выписке. Она добавила, что сейчас препараты вводятся посредством капельницы, забрать Мишель можно будет только после перевода на таблетки.

Уже лучше, планируем 9-10 августа выписываться. Сегодня поедем — узнаем. Все зависит от того, удастся ли Мишель полностью исключить обезболивающие, которые дают через капельницу и перевести на таблетки, — отметила Гузова.

Он также сообщила, что животное уже ходит и иногда выбирается на прогулки. Также Мишель стала нормально питаться.

Уже ходит, правда, качается, но видно, что собачке значительно лучше, надеемся, что полностью выздоровеет. Она круглосуточно в стационаре, мы приезжаем каждый день, нам разрешают покормить ее иногда, выйти на улицу, — сказала хозяйка Мишель.

Однако, по ее словам, делать прогнозы относительно последствий травмы сложно. Они могут проявиться спустя время. Восстановительный период при таких увечьях длится три-четыре месяца, добавила Гузова, подчеркнув при этом, что врачи с «толком подходят» к лечению собаки.

Ранее стало известно, что жительница Калуги ударила Мишель бутылкой коньяка по голове в местном супермаркете. По всей видимости, женщине не понравилось присутствие собаки в магазине. Ее разыскивает полиция. У животного диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата. Однако в итоге состояние собаки удалось стабилизировать с помощью терапии.