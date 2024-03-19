Еще один регион готов принять детей из Белгорода Омбудсмен Столярова: Пензенская область готова разместить детей из Белгорода

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Пензенская область готова разместить детей из Белгородской области, которых решили вывезти из-за атак Вооруженных сил Украины, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. По ее словам, база отдыха, где будут жить несовершеннолетние, уже подготовлена.

У нас уже есть опыт, несколько раз приезжали дети. Было три заезда, размещали детей. Я не знаю, какое будет количество, но в принципе вся база готова. Думаю, у нас все готово. Мы размещаем детей на базе отдыха, размещали в круглогодичных летних лагерях и на базе оздоровительных центров, в частности на территории спорткомплексов с гостиничными номерами для детей, — сказала собеседница.

Столярова отметила, что летом дети проживали в загородном лагере «Звездочка». Там они обучаются и питаются. Проблем с размещением не будет, заключила уполномоченный по правам ребенка.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае заявили NEWS.ru, что пока не располагают информацией по данному вопросу.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета заявил, что из региона планируют вывезти около девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Несовершеннолетних вывезут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Уже 22 марта 1200 детей уедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.