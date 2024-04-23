В Омске задержали священника, повесившего в церкви портреты Бандеры

В Омске задержали священника Украинской грекокатолической церкви, который развесил в трапезной портреты националиста Степана Бандеры, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, настоятель прихода попал в поле зрения силовиков еще год назад. Тогда он развесил портреты Бандеры, Богдана Шухевича и других националистов прямо в храме.

Год назад на священника пожаловались посетители. Изображения изъяли, ограничившись профилактической беседой со священником.

Теперь же в отношении настоятеля возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма. Ему грозит до трех лет лишения свободы. По информации канала, у священника также были найдены молитвенники на украинской языке и запрещенная литература.

Ранее сообщалось, что в Калужской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении 17-летнего молодого человека, который размещал в соцсети положительные оценки нацизму. Также юноша писал об одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Отмечается, что преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности.