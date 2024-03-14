В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении 17-летнего молодого человека, который размещал в соцсети положительные оценки нацизму, сообщили Lenta.ru в региональном СУ СК России. Также юноша писал об одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

По данным ведомства, его посты находились в открытом доступе. Отмечается, что преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасности. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.

Ранее 49-летний ведущий специалист Федерального архивного агентства Михаил Ю. осквернил фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в парке имени 70-летия Победы. Мужчина не только закрасил изображение одного из ветеранов, но и нарисовал символ украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.