В Омске наблюдавшиеся у психиатра сестры-близнецы покончили с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске покончили с собой две 31-летние сестры Нелли и Лилия, сообщает Telegram-канал Baza. Муж одной из них обнаружил девушек в разных шкафах в квартире. В региональном управлении СКР пояснили 12-му каналу, что на телах девушек-близнецов не было следов внешнего воздействия.

Выявляются все обстоятельства и рассматриваются все версии произошедшего, — сообщили в СКР.

Нелли и Лилия ранее наблюдались у психиатра. Одна из девушек страдала от биполярного расстройства, у другой был диагностирован депрессивный эпизод средней степени. Одна из девушек в последнее время находилась в тревожном состоянии и боялась выйти на улицу.

Издание «СуперОмск» уточняет, что тела девушек были обнаружены 31 августа. По данным NGS55.RU, девушки вдвоем занимались бизнесом — они владели салоном маникюра.

31 августа в подмосковном Наро-Фоминске было обнаружено тело 14-летней школьницы. Оно лежало на козырьке многоэтажного дома. По словам близких, суицидальных мыслей у ребенка не было. Семья оценивается как благополучная, мать ребенка работает в государственных структурах, а отец — частный предприниматель.