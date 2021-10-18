В Новосибирском зоокафе агрессивные еноты покусали посетителей

Пострадавшая от агрессивных енотов жительница Новосибирска Ксения рассказала, что животные содержатся в антисанитарных условиях и не должны играть с детьми, передаёт Сиб.фм.

Еноты, как выяснилось, совершенно не предназначены для общения с малышами: когти неcтриженые, могут порвать одежду. Хватаясь за человека во время игры, они могут нанести глубокие порезы, а если еноту не понравится то, что ты делаешь, то он может прокусить руку или ногу, о чём администрация не уведомляет перед бронированием посещения, — пожаловалась Ксения.

Она призналась, что кафе содержится в антисанитарных условиях: женщина заметила фекалии енотов. Помимо этого она пожаловалась на собаку без намордника, которая облаивает посетителей кафе. Несмотря на то, что еноты поцарапали и покусали Ксению и её детей, администрация заведения всё равно потребовала полной оплаты визита от пострадавших.

Ранее в Краснодаре дикий енот устроил погром в магазине алкогольной продукции. В народе зверя прозвали «нарушителем с вафлями».