В Новосибирске ограбили бизнесмена в 150 метрах от дома

https://static.news.ru/photo/1d24f07c-72a6-11eb-8564-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске произошло дерзкое ограбление. Мужчина, снявший 15 млн рублей наличными в банке, не донёс их до дома 150 метров.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл 18 февраля. Житель Новосибирска, у которого отняли пакет с 15 миллионами рублей, был в 150 метрах от дома, когда на него напали злоумышленники.

Завладев пакетом, преступники бросились наутек. Случайный прохожий попытался их остановить, однако тоже потерпел неудачу. Грабители скрылись на легковой машине, сообщает Life.ru.

Пострадавший — мужчина 1966 года рождения, работает генеральным директором компании. Деньги предназначались для покупки квартиры в Калининграде.

Как писал NEWS.ru, дочь совладельца музыкального лейбла Gazgolder Евгения Антимония обратилась в полицию с заявлением об ограблении. 13-летняя девочка забыла вещи в такси, но решила не беспокоить родителей и разобралась с проблемой самостоятельно.

Девочка возвращалась на такси из школы домой. Уже дома она обнаружила, что оставила в машине рюкзак с дорогостоящей техникой. Некоторое время она ждала, что водитель выйдет с ней на связь и вернёт вещи. Этого так и не произошло, и она связалась с полицией. Её родители ничего об этом не знали.