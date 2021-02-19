В Новосибирске ограбили бизнесмена в 150 метрах от дома

В Новосибирске произошло дерзкое ограбление. Мужчина, снявший 15 млн рублей наличными в банке, не донёс их до дома 150 метров.
Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл 18 февраля. Житель Новосибирска, у которого отняли пакет с 15 миллионами рублей, был в 150 метрах от дома, когда на него напали злоумышленники.
Завладев пакетом, преступники бросились наутек. Случайный прохожий попытался их остановить, однако тоже потерпел неудачу. Грабители скрылись на легковой машине,
Пострадавший — мужчина 1966 года рождения, работает генеральным директором компании. Деньги предназначались для покупки квартиры в Калининграде.
Как писал NEWS.ru, дочь совладельца музыкального лейбла Gazgolder Евгения Антимония обратилась в полицию с заявлением об ограблении. 13-летняя девочка забыла вещи в такси, но решила не беспокоить родителей и разобралась с проблемой самостоятельно.
Девочка возвращалась на такси из школы домой. Уже дома она обнаружила, что оставила в машине рюкзак с дорогостоящей техникой. Некоторое время она ждала, что водитель выйдет с ней на связь и вернёт вещи. Этого так и не произошло, и она связалась с полицией. Её родители ничего об этом не знали.