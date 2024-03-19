В Новосибирске неизвестный взорвал фейерверк в отделении Сбербанка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в отделении Сбербанка, сообщил телеканал Baza. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в отделении на улице Кошурникова. Мужчина забежал в помещение и бросил в зал пиротехнику. В это время в офисе находились несколько посетителей, но они не разглядели хулигана. Сотрудники правоохранительных органов уже ищут подозреваемого. На месте происшествия работают полиция и Росгвардия. В здание никого не впускают.

Я там был, хотел купить баксы, и вдруг начались взрывы, я побежал в угол. В итоге, как после выяснилось, кто-то решил взорвать салют внутри. Мы с незнакомой девушкой отсиделись минуты три-четыре и вышли, внутри пусто было. Стрелявшего я не видел, — сообщил Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск» очевидец.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании избирательного участка в Перми. По информации СМИ, пенсионерка пронесла на участок петарду и подорвала ее в туалете. По предварительным данным канала, ей оторвало руку.

Пострадавшей оказалась 64-летняя женщина, она пришла на участок в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте. После взрыва из здания были эвакуированы 50 человек. Перед случившимся пенсионерка разговаривала с кем-то по телефону, не исключено, что она общалась со злоумышленниками.