В Новосибирске мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте В Новосибирске мужчина с ребенком на руках избил девушку и попал под статью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске мужчина с ребенком на руках избил девушку в лифте жилого дома. Полиция установила личности мужчины и женщины и выясняет, кем они приходятся друг другу, передает NGS.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту инцидента возбуждено административное производство по статье о побоях. Нападение попало на видео. На кадрах мужчина дожидается, пока девушка зайдет в лифт и двери закроются. Следом он наносит ей два удара кулаком по голове, а после за волосы вытаскивает в подъезд.

Ранее жительница города Березники Пермского края сбежала из дома, где сожитель пытал ее электрошокером. Пострадавшая опубликовала фотографии с ожогами от удара электрошокером. Также известно, что мужчина списал с ее карты все деньги и отнял ключи от квартиры. При этом девушка отмечает, что мужчина даже не прописан в ее квартире. Недвижимость принадлежит ей и их общим детям. Девушка много раз обращалась в полицию, но правоохранители бездействуют. При этом детей супруг не бьет. Сейчас девушка живет у своей подруги.