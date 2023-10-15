В Новосибирске фура на большой скорости сбила двух пешеходов на переходе

Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске фура на большой скорости сбила двух человек, переходивших дорогу на регулируемом переходе, сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области на своей странице во «ВКонтакте». В результате ДТП один пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован.

Водитель 1961 года рождения, управляя грузовым автомобилем Iveco, <...> совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-женщина 1984 года рождения была госпитализирована в лечебное учреждение. Неустановленный пешеход-мужчина, на внешний вид 30 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

По данным aif.ru, сам водитель фуры утверждает, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Сейчас устанавливаются все детали ДТП.

В начале октября на МКАД произошло смертельное ДТП с грузовиком. Водитель фуры врезался в остановившийся у обочины легковой автомобиль, находившийся в нем мужчина скончался на месте.

Ранее четыре человека стали жертвами массового ДТП в Ставропольском крае. Там сначала столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вылетел на встречную полосу и попал под несущийся на скорости большегруз.