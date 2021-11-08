В Норильске северного оленя провезли в автобусе

В Норильске северного оленя провезли в городском автобусе. Хозяйка животного пояснила, что общественным транспортом ей пришлось воспользоваться из-за отсутствия своей машины, сообщает «Подъём».

Нас пригласили в храм на престольный праздник для детей. Мы пошли пешком: раньше у нас был транспорт, но сейчас его нет. Мы живём за городом, ноги, конечно, болят, но идём. В автобус нас не пустили, но нашлись добрые люди, которые на газели нас довезли. На обратном пути совсем уставшие были, и мы решили зайти в пустой автобус, кондуктор опешила, водитель сомневался, ругался, но смилостивился. Мы вели себя хорошо, никому не мешали, — рассказала изданию хозяйка оленя, председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Ня танса» Валерия Болгова.

По её словам, олень привык к людям и поездкам в транспорте, может даже подняться по ступенькам на второй этаж.

В управлении по делам культуры и искусства Норильска пояснили, что Аякли – так зовут оленя, является местной знаменитостью.

Видео стало быстро распространяться в Интернете. В целом, люди позитивно и с юмором оценили данную ситуацию.

Ранее в Минтрансе РФ заявили о критическом состоянии общественного транспорта из-за длительного недофинансирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта.