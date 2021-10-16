Памятник молодожёнам напугал жителей Нижегородской области

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В годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже открыли монумент в память о погибших. Он представляет собой бронзовый памятник высотой 6,5 метра в виде простреленной тетради, из которой в небо взлетает стая птиц. На гранитном постаменте начертаны имена погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Керчи.

Работа над проектом проводилась около полугода, и в результате появилась данная идея — пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших...