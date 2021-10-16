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Памятник молодожёнам напугал жителей Нижегородской области

14:56, 17 октября 2021
Памятник молодожёнам напугал жителей Нижегородской области Фото: public129080034/vk.com
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Жители города Павлово Нижегородской области испугались памятника молодожёнам, который установили возле местного ЗАГСа. В соцсетях пользователи удивились, как мог появиться такой арт-объект в «городе мастеров и художников». Снимки опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «Подслушано в Павлове».

Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает, — написал один из юзеров.

Отмечается, что автор скульптуры неизвестен. В администрации города пока никак не отреагировали на возмущение местных жителей.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский критически высказывался о демонтаже скульптуры Алёнки в Воронеже, которая напугала обывателей внешним видом. Жириновский уверял, что женщина вовсе не обязана соответствовать общепринятым стандартам красоты. По его словам, ЛДПР готова забрать статую, чтобы установить на каком-нибудь из партийных объектов.

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