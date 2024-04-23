Суд отправил в колонию мать-наркоторговку Суд в ХМАО приговорил к шести годам тюрьмы мать двоих детей за торговлю наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мегионский городской суд в ХМАО вынес приговор матери двоих детей за торговлю наркотиками, сообщает URA.ru. Женщину признали виновной в четырех эпизодах преступления и назначили шесть лет лишения свободы.

[Осужденная] вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли по независящим от них обстоятельствам, — сообщили в суде.

Осужденная понесет наказание после того, как ее младший ребенок достигнет 14 лет. Вместе с ней полицией также был задержан подельник.

Ранее гражданина РФ задержали за торговлю запрещенными веществами на тайском курорте Пхукет. По предварительным данным, 39-летнему россиянину предъявили обвинение в продаже наркотических средств без соответствующего разрешения. Предполагается, что речь идет о продаже кокаина.

Помимо россиянина, полиция задержала двух граждан Нигерии, подозреваемых в продаже кокаина. Мужчин арестовали на парковке отеля. Правоохранители доставили их в участок. При этом отмечается, что одному из граждан Нигерии также были предъявлены обвинения в превышении срока пребывания в стране.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.