В Мытищах нашли труп кинокуратора Медведева, пропавшего месяц назад «Лиза Алерт» сообщила о найденном в Мытищах трупе кинокуратора Медведева

Фото: lizaalert.org

Алексей Медведев

Поисковики из отряда «Лиза Алерт» обнаружили в подмосковных Мытищах тело 53-летнего куратора российских кинофестивалей Алексея Медведева, сообщается на сайте организации. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 21 июля, с тех пор велись его поиски.

Медведев Алексей Анатольевич, 53 года, город Мытищи, МО. Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на сайте «Лизы Алерт».

По данным Telegram-канала Baza, тело кинокуратора нашли недалеко от железнодорожных путей в Мытищах. Причина его смерти также не раскрывается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Нидерландах опознали тело гражданина России спустя 10 лет после его смерти. В 2013 году в реке в Амстердаме было обнаружено тело коллекционера из РФ Александра Левина. Труп был завернут в синий пакет. Его нашли в водах недалеко от Центрального вокзала. В настоящий момент нидерландские правоохранители не контактируют с российской стороной в связи с военной операцией на Украине. В полиции рассчитывают, что родственники покойного свяжутся с ними после обнародования имени. После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование идет до сих пор.