В МВД раскрыли, как вор вынес из банка более одного миллиарда рублей МВД РФ: мужчина ограбил банк в Петербурге при помощи современных технологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, ограбивший банк в Санкт-Петербурге, совершил кражу при помощи современных технологий, получая доступ к банковским ячейкам, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Добычей преступника стали $450 тыс., €30 тыс. и ювелирные украшения. Всего было украдено 1,63 млрд рублей.

Нет, преступник не врывался туда с оружием и не требовал отдать ему наличность. Он воровал деньги из помещения, которое, казалось бы, должно быть максимально защищенным, — сообщила она.

По ее словам, подозреваемым оказался житель Республики Молдова, его поймали в сочинском аэропорту при попытке бегства из России. Украденное — деньги и ювелирные украшения — нашли на одной из съемных квартир в Люберцах. Сам задержанный на допросе заявил, что организаторами преступления были его знакомые, они помогали ему получать доступ к банковским ячейкам и предоставляли сопутствующую информацию. Ирина Волк добавила, что следователям предстоит выяснить, произошли ли аналогичные кражи в других банках.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, совершившего нападение на отделение банка. Злоумышленник, действуя под давлением телефонных мошенников, забежал в отделение банка на улице Кошурникова и запустил фейерверк. В это время в помещении находилось несколько посетителей.